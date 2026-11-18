Sandoz-Performance

Das wäre der Verdienst eines frühen Sandoz-Einstiegs gewesen.

Sandoz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,54 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,154 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 83,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.249,80 CHF wert. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 3.249,80 CHF entspricht einer Performance von +224,98 Prozent.

Sandoz-Anteile wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Sandoz-Papier bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net