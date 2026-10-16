SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sika-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 176,55 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,641 Sika-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 181,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.271,88 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 2,72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 28,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sika AG