SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitables Swiss Re-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swiss Re-Investment gewesen.

Am 16.11.2023 wurden Swiss Re-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swiss Re-Aktie an diesem Tag 99,06 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,095 Swiss Re-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (153,05 CHF), wäre die Investition nun 1.545,02 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 54,50 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Swiss Re eine Börsenbewertung in Höhe von 45,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net