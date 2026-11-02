DAX 25.903 +0,3%ESt50 6.161 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,6 -7,7%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitabler Swiss Re-Einstieg?

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
167.80 EUR 1.35 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen

Die Swiss Re-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swiss Re-Aktie an diesem Tag bei 90,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 111,111 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 17.038,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 70,39 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Swiss Re betrug jüngst 45,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Swiss Re

Aktuelle Swiss Re Aktie News

Werbung

Swiss Re Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.