SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

Profitabler Swiss Re-Einstieg?

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Swiss Re -Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swiss Re-Aktie an diesem Tag bei 90,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 111,111 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 17.038,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 70,39 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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