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SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
155.10 EUR 0.15 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Re-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 151,10 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 66,181 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 144,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.530,11 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,70 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 42,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Swiss Re

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Datum Rating Analyst
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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