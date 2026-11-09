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Profitables UBS-Investment?

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
42.90 EUR -0.50 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen

Die UBS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren UBS-Anteile an diesem Tag 22,29 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,863 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,54 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.773,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,39 Prozent zugenommen.

UBS war somit zuletzt am Markt 120,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG

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