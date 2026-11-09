SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitables UBS-Investment?

09.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die UBS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren UBS-Anteile an diesem Tag 22,29 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,863 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,54 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.773,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,39 Prozent zugenommen.

UBS war somit zuletzt am Markt 120,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net