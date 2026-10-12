SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentables UBS-Investment?

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,59 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,427 UBS-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,63 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 09.10.2026 auf 39,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 76,63 Prozent vermehrt.

Insgesamt war UBS zuletzt 122,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net