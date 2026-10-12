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Rentables UBS-Investment?

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
42.56 EUR 0.53 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,59 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,427 UBS-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,63 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 09.10.2026 auf 39,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 76,63 Prozent vermehrt.

Insgesamt war UBS zuletzt 122,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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