SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der UBS-Anteile betrug an diesem Tag 16,81 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 595,061 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 40,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.070,22 CHF wert. Mit einer Performance von +140,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle UBS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 122,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net