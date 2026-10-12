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SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Alcon gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
57.30 EUR 0.38 EUR 0.67 %
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Vor 3 Jahren wurde das Alcon-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,468 Alcon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alcon-Aktien wären am 09.10.2026 78,03 CHF wert, da der Schlussstand 53,14 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 25,65 Mrd. CHF. Alcon-Anteile wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
22.08.19 Alcon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.06.19 Alcon Neutral BTIG Research
24.04.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 Alcon Market Perform BMO Capital Markets

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