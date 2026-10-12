SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

Lukrative Alcon-Anlage?

12.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Alcon gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Alcon-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,468 Alcon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alcon-Aktien wären am 09.10.2026 78,03 CHF wert, da der Schlussstand 53,14 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -21,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 25,65 Mrd. CHF. Alcon-Anteile wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net