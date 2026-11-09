SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alcon von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Alcon-Anlage?

09.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Alcon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Alcon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 66,32 CHF. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hat, hat nun 15,078 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 61,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 924,31 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,57 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Alcon belief sich jüngst auf 29,60 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Alcon-Papiers lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net