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SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alcon von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alcon von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Alcon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
66.52 EUR -0.42 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Das Alcon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 66,32 CHF. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hat, hat nun 15,078 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 61,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 924,31 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,57 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Alcon belief sich jüngst auf 29,60 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Alcon-Papiers lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
22.08.19 Alcon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.06.19 Alcon Neutral BTIG Research
24.04.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 Alcon Market Perform BMO Capital Markets

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