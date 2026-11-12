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Lohnende Partners Group-Investition?

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Partners Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Partners Group AG
710.00 EUR -30.20 EUR -4.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Partners Group-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1.050,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Partners Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,095 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 684,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,14 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 34,86 Prozent.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich jüngst auf 17,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Partners Group

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Datum Rating Analyst
25.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
16.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
14.12.12 Partners Group kaufen Sarasin Research
06.11.12 Partners Group buy Sarasin Research
05.11.12 Partners Group hold Vontobel Research

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