SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Partners Group-Einstiegs gewesen.
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Am 22.10.2021 wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.577,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,063 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,73 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 21.10.2026 auf 611,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 38,73 CHF entspricht einer negativen Performance von 61,27 Prozent.
Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 15,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Partners Group