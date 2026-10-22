SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable Partners Group-Investition?

22.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Partners Group-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.10.2021 wurde die Partners Group -Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.577,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,063 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,73 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 21.10.2026 auf 611,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 38,73 CHF entspricht einer negativen Performance von 61,27 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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