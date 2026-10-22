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Rentable Partners Group-Investition?

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Partners Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2021 wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.577,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,063 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,73 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 21.10.2026 auf 611,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 38,73 CHF entspricht einer negativen Performance von 61,27 Prozent.

Der Marktwert von Partners Group betrug jüngst 15,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Partners Group

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Datum Rating Analyst
25.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
16.01.13 Partners Group halten Vontobel Research
14.12.12 Partners Group kaufen Sarasin Research
06.11.12 Partners Group buy Sarasin Research
05.11.12 Partners Group hold Vontobel Research

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