SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie Anlegern gebracht.
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Das Partners Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.650,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,606 Partners Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (640,40 CHF), wäre das Investment nun 388,12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,19 Prozent.
Am Markt war Partners Group jüngst 16,60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Partners Group