Richemont-Investment

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Richemont-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 1,548 Richemont-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 171,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,18 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 166,18 Prozent angezogen.

Insgesamt war Richemont zuletzt 99,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net