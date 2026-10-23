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Langfristige Anlage

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Richemont-Aktie 111,85 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,941 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 172,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.541,80 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,18 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 103,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.

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