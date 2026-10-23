SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Richemont-Aktie 111,85 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,941 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 172,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.541,80 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,18 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 103,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Richemont