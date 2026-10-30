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SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
178.50 EUR -0.15 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Richemont-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 154,321 Richemont-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 164,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25.370,37 CHF wert. Mit einer Performance von +153,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Richemont war somit zuletzt am Markt 96,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.

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