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Richemont-Anlage unter der Lupe

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Richemont-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
190.00 EUR 5.20 EUR 2.81 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Richemont-Papier an diesem Tag bei 106,05 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 0,943 Richemont-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,06 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 15.10.2026 auf 175,05 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 65,06 Prozent gleich.

Insgesamt war Richemont zuletzt 102,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG

Information

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