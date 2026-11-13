SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verdienen können.
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Am 13.11.2023 wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 104,60 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,560 Richemont-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 176,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.684,03 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 68,40 Prozent.
Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 103,68 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Richemont