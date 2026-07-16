DAX 24.833 -0,3%ESt50 6.237 -0,7%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,5 +0,3%Gold 3.997 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitables Richemont-Investment?

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
210.80 EUR -1.70 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 144,35 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 69,276 Richemont-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.675,10 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 16.07.2026 auf 197,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,75 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Richemont betrug jüngst 114,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

Aktuelle Richemont Aktie News

Werbung

Richemont Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richemont nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Richemont Buy UBS AG