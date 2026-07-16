SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr abgeworfen

Profitables Richemont-Investment?

17.07.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 144,35 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 69,276 Richemont-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.675,10 CHF, da sich der Wert einer Richemont-Aktie am 16.07.2026 auf 197,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,75 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Richemont betrug jüngst 114,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net