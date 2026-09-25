SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Richemont-Investment verdienen können.
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Die Richemont-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 100,45 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 0,996 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,84 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 24.09.2026 auf 170,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,84 Prozent angewachsen.
Richemont wurde am Markt mit 100,31 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Richemont