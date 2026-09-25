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Richemont-Performance im Blick

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Richemont-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
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Die Richemont-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 100,45 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 0,996 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,84 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 24.09.2026 auf 170,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,84 Prozent angewachsen.

Richemont wurde am Markt mit 100,31 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Richemont

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Datum Rating Analyst
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Richemont Buy UBS AG
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets

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