SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Sandoz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sandoz-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Sandoz-Papier bei 48,99 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sandoz-Aktie investiert, befänden sich nun 204,123 Sandoz-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 71,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.623,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,23 Prozent vermehrt.
Das Börsendebüt der Sandoz-Aktie fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sandoz-Aktie lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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