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Sandoz-Investition

SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Sandoz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sandoz
90.56 EUR -1.80 EUR -1.95 %
Charts | News | Analysen

Am 11.11.2025 wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,64 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,830 Sandoz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,60 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 10.11.2026 auf 83,38 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,60 Prozent.

Der erste Handelstag der Sandoz-Aktie an der Börse SWX war der 04.10.2023. Der Erstkurs des Sandoz-Papiers belief sich damals auf 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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