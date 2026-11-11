SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Sandoz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 11.11.2025 wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,64 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,830 Sandoz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,60 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 10.11.2026 auf 83,38 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,60 Prozent.
Der erste Handelstag der Sandoz-Aktie an der Börse SWX war der 04.10.2023. Der Erstkurs des Sandoz-Papiers belief sich damals auf 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sandoz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sandoz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen