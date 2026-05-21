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Sika-Performance im Blick

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

22.05.26 10:00 Uhr
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sika AG
143,80 CHF 1,10 CHF 0,77%
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Die Sika-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 71,43 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Sika-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139,991 Sika-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 142,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.976,66 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 99,77 Prozent.

Insgesamt war Sika zuletzt 22,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sika AG

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