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Lukrativer Sika-Einstieg?

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sika AG
208.40 EUR -3.20 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen

Die Sika-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 155,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Sika-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,643 Sika-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 193,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,61 Prozent erhöht.

Sika erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sika AG

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Datum Rating Analyst
28.02.13 Sika halten Vontobel Research
11.01.13 Sika halten Vontobel Research
10.01.13 Sika halten Vontobel Research
13.12.12 Sika neutral Sarasin Research
13.12.12 Sika hold Vontobel Research

Information

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