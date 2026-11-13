SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Sika-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 155,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Sika-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,643 Sika-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 193,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,61 Prozent erhöht.
Sika erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Sika AG