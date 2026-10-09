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Sika-Anlage

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 10 Jahren verdient

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sika-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sika AG
187.80 EUR 1.95 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen

Am 09.10.2016 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 78,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,821 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (170,85 CHF), wäre das Investment nun 2.190,38 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 2.190,38 CHF, was einer positiven Performance von 119,04 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 27,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sika AG

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Datum Rating Analyst
28.02.13 Sika halten Vontobel Research
11.01.13 Sika halten Vontobel Research
10.01.13 Sika halten Vontobel Research
13.12.12 Sika neutral Sarasin Research
13.12.12 Sika hold Vontobel Research

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