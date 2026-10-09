SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 10 Jahren verdient

Sika-Anlage

09.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sika-Investment gewesen.

Am 09.10.2016 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 78,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,821 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (170,85 CHF), wäre das Investment nun 2.190,38 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 2.190,38 CHF, was einer positiven Performance von 119,04 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 27,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net