Sika-Anlage unter der Lupe

Vor Jahren in Sika-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Sika-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 235,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,252 Sika-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 186,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 790,82 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 20,92 Prozent vermindert.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net