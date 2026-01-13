SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr bedeutet

Lukrative Sika-Anlage?

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Sika -Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sika-Aktie bei 215,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,640 Sika-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 168,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,58 CHF wert. Damit wäre die Investition 22,04 Prozent weniger wert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sika

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sika

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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