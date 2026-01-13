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Lukrative Sika-Anlage?

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr bedeutet

26.06.26 10:00 Uhr
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr bedeutet | finanzen.net

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sika AG
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Vor 1 Jahr wurde das Sika-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sika-Aktie bei 215,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,640 Sika-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 168,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,58 CHF wert. Damit wäre die Investition 22,04 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 26,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sika AG

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