SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 3 Jahren angefallen

Lohnendes Sika-Investment?

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Sika-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Sika-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Sika-Aktie an diesem Tag bei 232,60 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, befänden sich nun 42,992 Sika-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 182,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.828,89 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 21,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 29,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net