SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Swiss Re eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swiss Re-Anteile an diesem Tag bei 98,38 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Swiss Re-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,016 Swiss Re-Anteilen. Die gehaltenen Swiss Re-Papiere wären am 16.10.2026 152,47 CHF wert, da der Schlussstand 150,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,47 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 44,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Swiss Re