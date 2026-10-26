SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83,98 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,908 Swiss Re-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (154,45 CHF), wäre das Investment nun 1.839,13 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 83,91 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Swiss Re belief sich zuletzt auf 45,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Swiss Re
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swiss Re
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Swiss Re