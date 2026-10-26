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Lukratives Swiss Re-Investment?

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
166.05 EUR -0.20 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83,98 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,908 Swiss Re-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (154,45 CHF), wäre das Investment nun 1.839,13 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 83,91 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich zuletzt auf 45,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Swiss Re

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Datum Rating Analyst
23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.

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