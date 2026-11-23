Lukrative Swiss Re-Investition?

Vor Jahren in Swiss Re eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Swiss Re-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Swiss Re-Anteile bei 88,46 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 113,045 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 150,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.956,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,57 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 44,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net