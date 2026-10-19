SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit UBS-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das UBS-Papier an diesem Tag bei 15,94 CHF. Wer vor 5 Jahren 1.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 62,755 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 39,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.486,98 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +148,70 Prozent.
Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 121,13 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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