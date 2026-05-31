SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Performance im Blick

Vor Jahren UBS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das UBS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der UBS-Aktie betrug an diesem Tag 14,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 675,904 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.035,48 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 29.05.2026 auf 37,04 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 25.035,48 CHF entspricht einer Performance von +150,35 Prozent.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 112,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net