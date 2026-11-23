SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren UBS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der UBS-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,88 CHF. Bei einem UBS-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,297 UBS-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 232,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,97 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 132,81 Prozent gesteigert.
UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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