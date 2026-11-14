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Smith Micro Software stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Smith Micro Software lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Smith Micro Software einen Umsatz von 4,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net

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