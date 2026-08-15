Smith Micro Software zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

Smith Micro Software gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Smith Micro Software vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 4,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net