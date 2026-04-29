Smithfield Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Smithfield Foods hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,570 USD je Aktie in den Büchern standen.
Smithfield Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,81 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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