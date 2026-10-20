SML Isuzu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

20.10.26 06:35 Uhr

SML Isuzu äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,09 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 14,55 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 6,70 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,55 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net