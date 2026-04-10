SMT Scharf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SMT Scharf stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,03 Prozent auf 32,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,1 Millionen EUR gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 EUR. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,93 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 95,03 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net