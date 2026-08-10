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Snail A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snail Inc Registered Shs -A-
2.91 USD -1.68 USD -36.60 %
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Snail A präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Snail A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,200 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,31 Prozent auf 19,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Snail A 22,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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