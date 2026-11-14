Snail A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Snail A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 33,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net