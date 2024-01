Snap Aktie News: Snap am Montagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 17,09 USD zu.

Die Snap-Aktie konnte um 09:47 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,09 USD. Bei 17,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 62.702 Snap-Aktien.

Am 10.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 34,76 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 10,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,55 USD – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.128,48 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,856 USD je Snap-Aktie.

