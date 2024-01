Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Snap

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,09 USD.

Das Papier von Snap legte um 09:47 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 17,09 USD. Bei 17,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 62.702 Snap-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,15 USD erreichte der Titel am 10.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 39,73 Prozent Luft nach unten.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,856 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

