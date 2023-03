Snap Aktie News: Snap schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:04 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 9,60 EUR. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 9,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 488 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 74,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,50 EUR am 21.10.2022. Abschläge von 27,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 1.299,74 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.297,89 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.04.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,666 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

