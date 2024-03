Kursentwicklung

Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag gefragt

01.03.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,05 USD.

Werbung

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,05 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,12 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,05 USD. Zuletzt wechselten 299.494 Snap-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 28,84 Prozent wieder erreichen. Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.361,29 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.299,74 USD eingefahren. Snap wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,627 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images