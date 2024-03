Snap Aktie News: Snap am Freitagvormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 11,04 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 11,04 USD zu. Die Snap-Aktie legte bis auf 11,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 11,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.896 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 28,80 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.361,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.299,74 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,627 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

