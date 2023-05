Snap Aktie News: Snap am Mittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel Snap 7,83 EUR

Der Snap-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 17:32 Uhr verlor das Papier 14,6 Prozent auf 8,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445.861 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2022 bei 24,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (10,35 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 16,44 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 27.04.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 988,61 USD in den Büchern – ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.062,73 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,742 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

