Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 8,88 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 8,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 923.081 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2022 markierte das Papier bei 30,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 70,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,33 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 27.04.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,97 Prozent auf 988,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,742 USD je Snap-Aktie.

