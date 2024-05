Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

Snap im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 15,31 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 15,31 USD. Bei 15,32 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 696.894 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 14,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,86 USD am 05.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 25.04.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,522 USD je Aktie aus.

