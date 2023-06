Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Snap 9,42 EUR

Das Papier von Snap befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,7 Prozent auf 10,03 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 10,02 USD. Bei 10,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 307.935 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 988,61 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.062,73 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Snap am 25.07.2023 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,772 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

